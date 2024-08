Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Umfangreiche Kontrollen im Rahmen der Motorradkampagne 2024 - knapp 350 Fahrzeuge zu schnell unterwegs

Recklinghausen (ots)

Unrühmlicher Spitzenreiter war am Dienstag (20.08.2024) ein Motorradfahrer, der mit 94 km/h statt der erlaubten 50 km/h im Rahmen einer Großkontrolle der Recklinghäuser Polizei an der Hullerner Straße gemessen wurde. Im Rahmen der Motorradkampagne 2024 hatten sich gestern die Kontrollen auf den Bereich Haltern am See konzentriert.

Im vergangenen Jahr sind im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Recklinghausen 94 Motorradfahrende bei Unfällen verunglückt. Im Jahr davor (2022) waren es noch 98.

Die Kontrollen am Dienstag fanden in allen Stadtteilen statt. Neben der Messung der Geschwindigkeit hatten die Polizeibeamtinnen und -beamten auch einen Blick auf den technischen Zustand der Fahrzeuge.

Insgesamt konnten 341 Geschwindigkeitsverstöße (davon 49 Ordnungswidrigkeitenanzeigen) festgestellt werden. In 29 Fällen fielen Motorradfahrende wegen überhöhter Geschwindigkeit auf. Der überwiegende Anteil der Verstöße wurde aber von Autofahrenden begangen. Die Beamtinnen und Beamten wiesen vor Ort auf die besonderen Gefahren in Bezug auf Motorradunfälle (z.B. schlechte Sichtbarkeit und falsch eingeschätzte Geschwindigkeit von Motorrädern) hin.

In zwei Fällen waren Fahrzeuge außerdem nicht versichert, hier wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Überhöhte Geschwindigkeit gilt nach wie vor als eine der Hauptunfallursachen, insbesondere für Unfälle mit schwerwiegenden Folgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell