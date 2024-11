Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, L191, Lkr. Konstanz) Lastwagen verliert Ladung - Entgegenkommender Lastwagen durch Kies- oder Erdaushub beschädigt (20.11.2024)

Mühlhausen-Ehingen, L191 (ots)

Ein Lastwagen hat am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 191 zwischen Welschingen und Mühlhausen Ladung verloren. Ein unbekannter Lastwagenfahrer war gegen 08.15 Uhr von Welschingen in Richtung Mühlhausen unterwegs. Während der Fahrt verlor der mit Erdaushub oder Kies beladene Laster Teile der Ladung die in der Folge gegen die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Sattelzugs mit Anhänger prallten. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Möglicherweise bemerkte der Fahrer des Kies- oder Erdlasters den teilweisen Verlust der Ladung nicht, weshalb er einfach weiterfuhr.

Zeugen, denen der mit Kies- oder Erdaushub beladene Lastwagen am Morgen aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9409-0 beim Polizeiposten Engen zu melden.

