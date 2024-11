Allensbach, B33 (ots) - Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls auf der Bundesstraße 33 am Mittwochmorgen. Eine 42-jährige Hyundai-Fahrerin war gegen 07.30 Uhr in Richtung Radolfzell unterwegs. Hinter der Frau fuhr ein 30-jähriger mit einem ...

