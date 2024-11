Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Kriminaldirektor Bihl bei der Kriminaldirektion Rottweil (01.11.2024)

Bild-Infos

Download

Rottweil (ots)

Kriminaldirektor Simon Bihl übernahm zum 1. November die Leitung der Führungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Rottweil, nachdem Kriminaldirektor Markus Walter in das Innenministerium gewechselt hat. Zudem nimmt er die Stellvertretung des Leiters der Kriminalpolizeidirektion wahr. Seinen Anfang nahm die Karriere bei der Polizei im Jahr 2000 mit der Einstellung in der Bereitschaftspolizei Lahr. Dort blieb er, mit einem kurzen Zwischenstopp beim Polizeirevier Konstanz, bis er 2005 zum Studium des gehobenen Dienstes zugelassen wurde. Nach dessen Abschluss war er in verschiedenen Revieren und Projektgruppen tätig. 2014 begann er dann sein Studium zum höheren Dienst in Münster. Anschließend war er Referent in verschiedenen Arbeitsbereichen des Innenministeriums und leitete 2018 für drei Jahre die Kriminalinspektion 4 im Polizeipräsidium Konstanz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell