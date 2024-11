Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen/ Lkr. Rottweil) Unbekannte auf Diebestour- Hinweise erbeten (16.11.2024)

Schramberg-Sulgen (ots)

Unbekannte sind am Samstag, im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 16 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der Heiligenbronner Straße auf Diebestour gewesen. Die unbekannten Täter stahlen unbemerkt aus dem Markt über 400 verschiedene Produkte, überwiegend aus dem Kosmetikbereich, im Wert von über 9.000 Euro. Personen, die im betreffenden Zeitraum verdächtige Beobachtungen im "DM Markt" oder im umliegenden Bereich gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

