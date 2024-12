LPI-G: Unfall entlang der B7

Gera (ots) - Gera: Insgesamt drei Arztpraxen in einem Ärztehaus am Puschkinplatz wurden von Einbrechern heimgesucht. Dabei gelang es den Tätern in zwei Praxen einzudringen, bei einer blieb es beim Versuch. Gestohlen wurde u.a. aufgefundenes Bargeld. Die Taten selbst wurden im Zeitraum vom 02.12.2024 zum 03.12.2024 verübt. Die Kriminalpolizei Gera ermittelt zu allen Fällen (Bezugsnummern 0312107/2024; 0312104/2024). Hierbei werden Zeugen gesucht, die mögliche Hinweise zu ...

