Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Einsatz Polizeihubschrauber: Drei Graffitisprayer auf frischer Tat gestellt, Zeugen unterstützen Einsatzmaßnahme

Halle (Saale) (ots)

Am Freitag, den 21. Februar 2025 wurde die Landespolizei per Notruf um 21:04 Uhr darüber informiert, dass aktuell mehrere Jugendliche die Bahnüberführung des Haltepunktes Großkugel am Werlitzer Weg be-sprühen. Sofort alarmierte Kräfte der Landes- und Bundespolizei, darunter auch der Bundespolizeihubschrauber, begaben sich zum Ereignisort. Die Hubschrauberbesatzung entdeckte die drei Tatverdächtigen während der Tathandlung und führte die Einsatzkräfte des Polizeirevier Saalekreis und des Bundespolizeireviers Halle (Saale) zum Ereignisort. Nach kurzer Flucht konnten zwei der Tatverdächtigen durch die Einsatzkräfte und ein Tatverdächtiger durch zwei Passanten gestellt werden. Die Identitätsfeststellungen ergaben, dass es sich um drei Deutsche im Alter von 13, 14 und 16 Jahren handelte. Alle drei Jugendlichen führten diverse Sprühdosen, Permanentmarker, Stirnlampen und Handschuhe mit sich und gaben die Schmierereien an der Brückenwand zu. Die genutzten Gegenstände wurden sichergestellt. Die Jungen wurden nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Vor Ort erfolgte eine fotografische Beweissicherung der zwei Graffitis in Größe von acht Quadratmetern. Die Teenager erhalten jeweils eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Bei den couragierten Zeugen wird sich die Bundespolizei nochmals für die tatkräftige Unterstützung bedanken.

