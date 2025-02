Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloser Rucksack führt zu Polizeieinsatz

Halle (Saale) (ots)

Nach dem Hinweis eines achtsamen Lokführers einer zur Abfahrt bereit-stehenden Regionalbahn am Hauptbahnhof Halle (Saale), Gleis 13 stell-ten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion in jener Bahn am Freitag, den 21. Februar 2025 um 10:05 Uhr ein herrenloses Gepäckstück fest. Der Rucksack befand sich auf einem Sitzplatz und sein Inhalt war für die Beamten nicht einsehbar. Die Einsatzkräfte räumten den Zug, sperrten den betroffenen Bahnsteig 12/13 und die dazugehörigen Gleise ab. Parallel forderten die Bundespolizisten den Entschärfungsdienst zur Überprüfung des Gepäckstückes an. Die Spezialisten aus Leipzig trafen um 10:45 Uhr am Ereignisort ein, röntgten den Rucksack und konnten kurze Zeit später Entwarnung geben. Er wurde als unbedenklich eingestuft und geöffnet. Darin befanden sich haushaltsübliches Reinigungsmittel. Hinweise auf den Eigentümer konnten nicht festgestellt werden. Nach Beendigung und Aufhebung aller notwendigen Maßnahmen wurde das Gepäck an das Fundbüro der Deutschen Bahn um 11:05 Uhr übergeben. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, weist die Bundespolizei erneut eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in den beiden aktuellen Fällen, zu Polizeieinsätzen unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weit-reichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

