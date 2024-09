Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht in der Frederickstraße

Schifferstadt (ots)

Am Freitag, den 30.08.2024 um 15:30 Uhr kam es in der Frederickstraße in Schifferstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Anwohner der Frederickstraße beobachtete, wie ein am Straßenrand geparkter Hyundai von einem weißen Honda, der in Richtung Bahnhofstraße fuhr am linken Außenspiegel gestreift wurde. Der Unfallverursacher flüchtete im Nachgang unerkannt von der Örtlichkeit. An dem geparkten PKW entstand so ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro Die Polizei sucht Zeugen! Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 4950 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.

