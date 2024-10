Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 26-Jährige Hildesheimerin begeht nacheinander räuberische Diebstähle in zwei Supermärkten

Hildesheim (ots)

(agu) Am gestrigen Samstag, dem 26.10.2024, war es zunächst gegen 19:00 Uhr in einem Supermarkt auf der Marienburger Höhe zu einem räuberischen Diebstahl gekommen, 20 Minuten später wurde das entsprechende Delikt in einem anderen, nahegelegenen Supermarkt vollzogen. In beiden Fällen handelte es sich um ein und dieselbe Täterin.

Zunächst betrat die 26-Jährige Hildesheimerin den ersten Supermarkt, versteckte Ware unter ihrer Oberbekleidung und passierte den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Als sie von einer Mitarbeiterin darauf angesprochen wurde, schlug die weibl. Täterin ihr unvermittelt ins Gesicht und verletzte sie dabei. Einer anderen Mitarbeiterin schlug die 26-Jährige deren Brille vom Gesicht und setzte ihre Flucht im Anschluss fußläufig fort. Circa 20 Minuten später betrat die Räuberin einen weiteren Supermarkt in örtlicher Nähe und stahl dort auf dieselbe Art und Weise Kleidungsstücke, Lebensmittel und Haushaltsartikel. Während der nun getätigten Flucht schlug sie mit der Faust einem Supermarkt-Mitarbeiter ins Gesicht. Die 26-Jährige Täterin konnte im Zuge dieses Fluchtversuchs noch innerhalb des Supermarkts durch eingetroffene Polizeikräfte gestellt werden. Im Rahmen der polizeilichen Sofortmaßnahmen leistete die 26-Jährige erheblichen Widerstand, dabei wurde u.a. eine Polizeibeamtin von ihr ins Bein gebissen. Zu diesem Zeitpunkt trat ein mit der Täterin befreundeter 36-jähriger Mann hinzu, der den eingesetzten Polizeikräften Gewalt androhte und derbe Beleidigungen aussprach.

Die weibl. Täterin wurde vorläufig festgenommen und der Hildesheimer Dienststelle zugeführt. Eine Blutentnahme bei ihr wurde im Zuge der Ermittlungen wegen zweifachen räuberischen Diebstahls und tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angeordnet. Ermittlungen gegen den mit der Täterin befreundeten Mann wegen Widerstandes und Bedrohung/Beleidigung wurden entsprechend eingeleitet.

Zur Abklärung möglicherweise erlittener Verletzungen wurde auch die 26-jährige Täterin zur Untersuchung in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht. Etwaige Verletzungen hatte sie selbst jedoch nicht davongetragen.

Beim räuberischem Diebstahl handelt es sich um eine Spezialität des Raubes und somit u.U. um ein Verbrechensdelikt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell