POL-WSPST Nienburg: Binnenschiff fällt in der Weser quer

Hoya (ots)

Am Dienstag, den 24.09.24, gegen 14:30 Uhr, löste sich das niederländische Binnenmotorschiff, Länge 80m, beladen mit Kies, von der Liegestelle im Stadtgebiet Hoya und schlug dort quer. Dadurch war die Weser im dortigen Bereich voll gesperrt. Ein passieren der Örtlichkeit war nicht mehr möglich. Zum Zeitpunkt des Vorfalles befand sich keine Besatzung an Bord des Schiffes. Nach bisherigen wasserschutzpolizeilichen Erkenntnissen verließ der 35-jährige Schiffsführer und der 30-jährige Matrose das Schiff gegen Mittag, welches zuvor als "Baustellenfahrzeug" im Einsatz war. Das Festmachen erfolge lediglich durch an Bord befindliche Stelzen. Eine zusätzliche Sicherung durch Tampen erfolgte nicht. Die hintere Stelze hielt auf Grund eines Bedienungsfehlers nicht, das Schiff löste sich achtern und schlug strömungsbeding quer. Über den Baustellenleiter wurde der Schiffsführer telefonisch davon in Kenntnis gesetzt, dass sein Schiff sich gelöst hatte und quergefallen war. Zeitgleich wurde die Polizei Hoya und die Wasserschutzpolizei informiert. Die Besatzung konnte das Schiff um 15:45 Uhr wieder über den Bug des Schiffes betreten und aus eigener Kraft an die Liegestelle legen. Fremdschäden und Schaden am Schiff sind bislang nicht erkennbar. Eine weiteres zu Hilfe gerufenes Schiff wurde nicht mehr benötigt. Die von der Revierzentrale Minden eingerichtete Schifffahrtssperre und Informationsmeldung für die Schifffahrt wurde gegen 16:00 Uhr wieder aufgehoben. Ein Ordnungsgwidrigkeitenverfahren wurde von der Wasserschutzpolizei eingeleitet.

