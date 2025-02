Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Schaden von circa 30.000 Euro: Unbekannte entwenden Signalkabel - Zeugenaufruf der Bundespolizei

Großkorbetha, Bad Dürrenberg (ots)

In der Zeitspanne zwischen dem 15. Dezember 2024 und dem 24. Februar 2025 kam es im Bereich einer Baustelle der Deutschen Bahn an der Eisenbahnstrecke Großkorbetha - Bad Dürrenberg zu Kabeldiebstählen. Dabei wurden von bisher unbekannten Tätern Signalkabel zerschnitten, aus den Kabeltrögen genommen und entwendet. Die Schadenssumme hierbei muss auf circa 30.000 Euro beziffert werden. Die Bundespolizei hat hierzu ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und benötigt die Hilfe der Bevölkerung: Wer kann Angaben zu ungewöhnlichen Feststellungen im Bereich der Eisenbahnstrecke zwischen der Ortslage Großkorbetha - Bad Dürrenberg tätigen? Wem wurden in den letzten Wochen größere Mengen Signalkabel, im Detail mehradrig mit CU Schirmdrähten und Stahlbandbewährung mit dem Aufdruck Telekomunikation, möglicherweise als sogenanntes Rückbaumaterial, angeboten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage gegeben werden.

