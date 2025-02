Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche in Venn und Windberg | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 13. Februar, ist es im Mönchengladbacher Stadtgebiet zu zwei Einbrüchen gekommen.

Gegen 16 Uhr hebelten Unbekannte die Zugangstür eines Bungalows in Windberg auf. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag aus einer Geldbörse. Zur Tatzeit befand sich der Geschädigte nach bisherigem Ermittlungsstand in einem anderen Teil der Wohnung. Zunächst wunderte er sich nur über die offenstehende Tür, erst später bemerkte er den Diebstahl.

Um 18.10 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Nachbar einen Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Ostmarkstraße. Nachdem er verdächtige Geräusche aus dem Garten des Nachbarhauses wahrgenommen hatte, erblickte er neben einer beschädigten Terrassentür eine ihm unbekannte, dunkel gekleidete Person im Wohnzimmer der Nachbarn. Als der Zeuge den Einbrecher lautstark darauf hinwies, das Haus zu verlassen, flüchtete der Unbekannte über einen Gartenzaun in Richtung Mühlenweg. Eine weitere Nachbarin konnte den Tatverdächtigen bei seiner Flucht beobachten. Nach ihrer Aussage trug er dunkle Kleidung und einen schwarzen Rucksack. Sein Gesicht sei mit einer Kapuze bedeckt gewesen. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Einbruch nichts entwendet.

In beiden Fällen bittet die Polizei Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

