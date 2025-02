Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Abbiegeunfall: 59-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 13. Februar, ist es gegen 6.45 Uhr an der Kreuzung Kaldenkirchener Straße / Graf-Haeseler-Straße zu einem Unfall zwischen einer 59-jährigen Autofahrerin und einem 59-jährigen Pedelec-Fahrer gekommen. Der Mann erlitt dabei Verletzungen, die stationär im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr die 59-jährige Autofahrerin die Graf-Haeseler-Straße in Richtung Kaldenkirchener Straße entlang. An der Kreuzung angekommen, bog sie nach links in die Kaldenkirchener Straße ab, um stadteinwärts weiterzufahren. Aus der gleichen Richtung kommend überquerte in dem Moment der 59-jährige Pedelec-Fahrer die Kreuzung im Bereich der Fußgängerfurt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Autofahrerin und dem 59-Jährigen. Dabei touchierte die 59-Jährige mit ihrem Fahrzeug das Hinterrad des Pedelecs und der 59-Jährige stürzte daraufhin. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. (JL)

