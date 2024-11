Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zur Mittagszeit über 2,3 Promille

Jena (ots)

Bürgel: Am Mittwochmittag, nach dem Verzehr von ausreichend Alkohol, fuhr ein Mann mit seinem VW in einer Kurve in der Ortslage Bürgel geradeaus und kollidierte mit einem entgegenkommenden Transporter (Ford). Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der 65-jährige Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Atemalkoholtest, der direkt nach dem Vorfall durchgeführt wurde, ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Infolge des Unfalls wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt, eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell