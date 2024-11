LPI-J: Waschmaschine aus Keller entwendet

Apolda (ots) - Verkehrsgeschehen Zeugen gesucht Ein 40-jähriger Apoldaer parkte am gestrigen Dienstag in der Zeit von 16:30 bis 18:30 Uhr, ordnungsgemäß seinen Opel Astra in der Promenadenstraße Höhe Nummer 4, Ecke Weimarische Straße. In den zwei Stunden touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Opel und beschädigte den Außenspiegel auf der Fahrerseite und entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: ...

mehr