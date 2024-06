Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wiederholte Beschädigungen an öffentlicher Toilette im Kurpark Bad Nenndorf

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Zum wiederholten Male wurde die öffentliche Toilette im Kurpark Bad Nenndorf beschädigt bzw. zerstört. Unbekannte Täter haben die Toilettenbrillen unbrauchbar gemacht, aus den Toiletten wurden weiterhin 2 Desinfektionsspender entwendet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der Zeit vom 16.06.2024; 0 Uhr und dem 17.06.2024, 24 Uhr; Personen im Bereich der öffentlichen Toiletten bemerkt, die die Toiletten beschädigten. Da es sich um öffentliche Toiletten handelt ist dieses eine gemeinschädliche Sachbeschädigung. Hinweise zu Tätern bitte telefonisch an die Polizei Bad Nenndorf 05723-74920.

