Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Verkehrsgeschehen

Zeugen gesucht

Ein 40-jähriger Apoldaer parkte am gestrigen Dienstag in der Zeit von 16:30 bis 18:30 Uhr, ordnungsgemäß seinen Opel Astra in der Promenadenstraße Höhe Nummer 4, Ecke Weimarische Straße. In den zwei Stunden touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Opel und beschädigte den Außenspiegel auf der Fahrerseite und entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

Kriminalgeschehen

Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Aufgrund eines Zeugenhinweises um 3:00 Uhr Montagmorgen, suchte die Polizei Apolda ein momentan unbewohntes Wohnhaus, in der Robert-Blum-Straße, in Apolda auf. Der Zeuge hörte zuerst ein Hämmern und beobachtete wie sich eine Person mit einer Taschenlampe in dem Mehrfamilienhaus zu schaffen machte. Mit Unterstützung der Feuerwehr verschafften sich die Beamten Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und begannen mit der Durchsuchung. Auf dem Dachboden beginnend wurden sie auch schnell fündig. In einem Pappkarton und einem Müllberg versteckt, konnte der 40-jährige Bulgare gefunden werden. In seinem Rucksack wurde das Einbruchswerkzeug und diverses Diebesgut gefunden und sichergestellt. Die Polizei Apolda nahm den Einbrecher fest und brachten ihn auf die Dienstelle. Heute Morgen wurde er auf Weisung der Staatsanwaltschaft wieder freigelassen, entsprechende Anzeigen wegen Einbruch und Diebstahl wurden gefertigt.

Fahndungstreffer dank Zeugenhinweis

In den Nachmittagsstunden des gestrigen Tages meldete sich ein aufmerksamer Bürger bei der Polizei Apolda, welcher in der Presse von dem Zeugenaufruf nach - Unfallflucht Eckolstedt - Pkw kollidiert mit Bußhaltestelle - Kenntnis über das gesuchte Unfallfahrzeug erlangte. Dieser gab den entscheidenden Hinweis das das gesuchte Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in Apolda abgestellt war. Der vor Ort festgestellte PKW Audi konnte durch die Polizei Apolda dort mit erheblichen Unfallspuren und ohne angebrachte Kennzeichen festgestellt und folglich zur weiteren spurentechnischen Untersuchung sichergestellt werden. Die Polizei Apolda nimmt weiterhin Zeugenhinweise zum möglichen Unfallverursacher unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell