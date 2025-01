Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahndung nach Raub: Polizeibeamte nehmen zwei Tatverdächtige fest

Pforzheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Nach einem Raubüberfall auf einen Jugendlichen am vergangenen Samstag in Pforzheim haben Polizeibeamte zwei mutmaßliche Täter festgenommen.

Ein 17- und ein 19-Jähriger stehen im dringenden Verdacht, am Samstag gegen 18:30 Uhr im Pforzheimer Stadtteil Au einem 17-jährigen Geschädigten unter Androhung von Gewalt dessen Wertgegenstände weggenommen zu haben. Anschließend sollen die Tatverdächtigen mit Raubgut im niedrigen dreistelligen Eurobereich geflüchtet sein.

Den Beamten gelang es im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung, die beiden Tatverdächtigen festzunehmen. Dabei stellten sie auch das mutmaßliche Raubgut sicher.

Auf Antrag der Pforzheimer Staatsanwaltschaft wurden die beiden Tatverdächtigen am Dienstag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt, der jeweils Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die Tatverdächtigen befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Silas Lindörfer, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell