POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Auffahrunfall auf der B 294

Altensteig (ots) - Am Montagabend ist in der Garage eines Mehrfamilienhauses in Wart ein Pkw in Brand geraten. Im weiteren Verlauf ist das Gebäude in der Wildbader Straße evakuiert worden. Mit bisherigem Sachstand brach das Feuer, gegen 22.30 Uhr, offenbar aufgrund eines Defekts an einem in der Garage geparkten ...

mehr