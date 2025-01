Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Brand in Tiefgarage: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Altensteig (ots)

Am Montagabend ist in der Garage eines Mehrfamilienhauses in Wart ein Pkw in Brand geraten. Im weiteren Verlauf ist das Gebäude in der Wildbader Straße evakuiert worden.

Mit bisherigem Sachstand brach das Feuer, gegen 22.30 Uhr, offenbar aufgrund eines Defekts an einem in der Garage geparkten Fahrzeug aus. Im weiteren Verlauf entstand eine massive Rauchentwicklung, so dass das über der Tiefgarage befindliche Mehrfamilienhaus evakuiert werden musste. An Sammelstellen sind mehrere Duzend Personen durch Rettungskräfte, Notärzte und Notfallseelsorger betreut worden. Weiterhin waren Vertreter der Gemeinde vor Ort und es wurden in einer Sporthalle Übernachtungsmöglichkeit angeboten. Gegen 00.30 Uhr konnte das Feuer mit mehreren im Einsatz befindlichen Feuerwehren gelöscht worden. Durch das Feuer wurde eine Frau infolge von Rauchgasen verletzt, ein Angehöriger der Feuerwehr zog sich ebenfalls eine leichte Schnittverletzung zu.

Am Mehrfamilienhaus bzw. in der Tiefgarage und an mehreren Fahrzeugen entstand nach erster Einschätzung ein erheblicher Sachschaden, welcher noch nicht genau beziffert werden kann. Er dürfte sich jedoch auf einen hohen sechsstelligen Betrag belaufen. Derzeit liegen keine Hinweise auf Brandstiftung vor.

Sabine Maag, Pressestelle

