Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Mutmaßliche Einbrecher nach Tat festgenommen

Pforzheim (ots)

Polizeibeamte haben am späten Freitagabend zwei Männer wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls festgenommen. Die Tatverdächtigen befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen gelangten zwei Männer gegen 22:45 Uhr über eine Lücke im Bauzaun auf das Gelände einer in der Hirschenäckerstraße befindlichen Firma. Auf der dortigen Baustelle brachen sie zwei gesicherte Baucontainer auf und entnahmen daraus etliche Koffer mit Baumaschinen, die sie in ihr bereitgestelltes Fahrzeug luden. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten bereits kurze Zeit später zwei Tatverdächtige im Alter von 21 bzw. 33 Jahren auf einem Pendlerparkplatz an der BAB-Anschlussstelle Pforzheim-West in ihrem Fahrzeug angetroffen werden. Im Auto befand sich mutmaßliches Diebesgut. Den beiden Tatverdächtigen wurde daraufhin die vorläufige Festnahme erklärt.

Der Wert des entwendeten Werkzeugs dürfte sich auf circa 10.000 -15.000 Euro belaufen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - wurden die dringend Tatverdächtigen am Samstag der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, die jeweils Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erließ und in Vollzug setzte.

Die beiden Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Henrik Blaßies, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Banu Kalay, Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell