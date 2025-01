POL-Pforzheim: (Enzkreis) Sternenfels - Fußgänger bei Heckenschnitt verletzt - Zeugen gesucht

Horb am Neckar (ots) - Unbekannte entwenden aus einem verschlossenen Lagerraum einer Baustelle mehrere Geräte und Werkzeuge Im Zeitraum von Mittwochabend bis Freitagmorgen verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang in einen Lagerraum einer Baustelle im östlichen Stadtteil. In das Innere des Raumes gelangten sie über einen Lüftungsschacht. In der Folge wurden mehrere Geräte und Werkzeuge entwendet. Die Polizei hat ...

mehr