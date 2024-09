FW Reichenau: Feuerschein an Hausfassade führt zu Feuerwehreinsatz, Reichenau-Mittelzell, 20.09.2024

Reichenau (ots) - Am Samstagmittag, 10.08.2024, waren in einem Reichenauer Hotel an der Schiffslände im Ortsteil Reichenau-Mittelzell Personen in einem Aufzug eingeschlossen. Sie betätigten den Notrufknopf, neben der Auslösung des Hausalarms, wurde durch den Aufzugsnotrufdienst auch die Feuerwehr um Hilfe ...

mehr