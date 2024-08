Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Pressemitteilung: Eingeschlossene Personen im Aufzug befreit, Reichenau-Mittelzell, 10.08.2024

Reichenau (ots)

Am Samstagmittag, 10.08.2024, waren in einem Reichenauer Hotel an der Schiffslände im Ortsteil Reichenau-Mittelzell Personen in einem Aufzug eingeschlossen. Sie betätigten den Notrufknopf, neben der Auslösung des Hausalarms, wurde durch den Aufzugsnotrufdienst auch die Feuerwehr um Hilfe gerufen.

Um 14:51 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Reichenau durch die Integrierte Leitstelle Konstanz per Meldeempfänger mit Alarmstichwort "Aufzug Notöffnung" alarmiert. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatte der Betreiber des Hotels die Personen bereits aus dem Aufzug befreit. Somit waren keine Maßnahmen durch die Feuerwehr mehr notwendig und sie konnte wieder einrücken.

Unter Leitung von Stv. Kommandant Marcus Deggelmann waren 16 Feuerwehreinsatzkräfte mit Löschfahrzeug LF 10 im Einsatz und im Gerätehaus in Bereitschaft.

Einsatzende war um 15:17 Uhr.

