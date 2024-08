Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Pressemitteilung: Techn. Hilfeleistungseinsatz durchgeführt, Reichenau-Mittelzell, 07.08.2024

Reichenau (ots)

Am Mittwochabend, 07.08.2024, wurde die Polizei zu einem Anwesen in der Oberen Rheinstrasse in Reichenau-Mittelzell gerufen. Da der Zutritt zum Objekt nicht möglich war, rief sie die Feuerwehr zur Amtshilfe.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde um 21:53 Uhr von der Integrierten Leitstelle Konstanz zum Techn. Hilfeleistungseinsatz per Meldeempfänger alarmiert. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle per Lichtmast aus und führte im Rahmen der Amtshilfe für die Polizei eine Nottüröffnung durch. Später sorgte sie für die Objektsicherung durch Sichern der geöffneten Türe.

Unter Leitung von Zugführer Andreas Schlegel waren 16 Feuerwehr-Einsatzkräfte zur Unterstützung der Polizei mit Löschfahrzeug LF 10 und Mannschaftstransportwagen im Techn. Hilfeleistungseinsatz. Mit vor Ort war der Rettungsdienst und Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Einsatzende war um 23:29 Uhr.

Wegen der Schadenshöhe und -ursache, sowie für weitere Infos zum Einsatzverlauf verweisen wir an die Pressestelle des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

