Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der PI Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 10.03.2024 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter (ots)

Einbruch in ein im Bau befindlichen Bürogebäude

Salzgitter, Beddingen, Neue Hafenstraße, 08.03.2024, 15:00 Uhr - 09.03.2024, 09:00 Uhr

Im genannten Tatzeitraum gelangten bislang unbekannte Täter auf ein Baugrundstück und entwendeten an einem noch im Bau befindliche Bürogebäude drei bereits angeschlossene Wärmepumpen. Im Anschluss wurde in den Gebäudekomplex eingedrungen. Dort wurden die Thermen der Wärmepumpen, diverse Küchen-Einbaugeräte und weitere Gegenstände entwendet. Im Anschluss konnten die Täter unerkannt flüchten. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 100.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter zu melden.

Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Salzgitter, Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Str., 10.03.2024, 02:52 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung auf den Fahrer eines PKW VW aufmerksam, der mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit die Ludwig-Erhard-Str. befuhr und dabei u.a. das Rotlicht einer Lichtsignalanlage missachtete. Beim Versuch, den Verkehrsteilnehmer anzuhalten, flüchtete dieser zunächst, konnte jedoch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle des 26-jährigen Mannes aus Salzgitter wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt und im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen. Zudem war der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell