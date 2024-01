Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei bildet weiter in Bielefeld aus

Bielefeld (ots)

Die Bundespolizei wird ihren im Jahre 2021 geschaffenen Ausbildungsstandort in Bielefeld temporär weiter nutzen als bisher vorgesehen und dort bis 2032 zukünftige Bundespolizistinnen und Bundespolizisten ausbilden.

Zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Bundespolizei ist eine fortgehende Investition in die Ausbildungsorganisation notwendig. Die Einstellungszahlen werden auch zukünftig weiter hoch sein, so dass die vorhandenen Ausbildungskapazitäten unter anderem am Standort Bielefeld weiterhin benötigt werden. Daher wird die Bundespolizei ihren zunächst temporär bis 31. August 2024 geschaffenen Ausbildungsstandort an der Detmolder Straße in Bielefeld über das Jahr 2024 hinaus beibehalten. Bis August 2032 sollen nun in der ostwestfälischen Stadt Bundespolizistinnen und Bundespolizisten ihren Beruf erlernen können.

Bielefeld hat sich in den vergangenen Jahren durch seine geografische Lage sowie logistischen Gegebenheiten als geeigneter Ausbildungsstandort für die Bundespolizei erwiesen. Ebenfalls hervorzuheben ist die äußerst partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Stadt sowie ansässigen Behörden, die seit Aufnahme des Dienstbetriebes der Bundespolizeiausbildungsstätte wesentlich zum Erfolg einer guten und qualitativen Ausbildung beigetragen haben.

