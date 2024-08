Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Pressemitteilung: Unterstützung Rettungsdienst bei Personenrettung, Reichenau-Göldern, 05.08.2024

Reichenau (ots)

Ein Mitarbeiter eines Reichenauer Anlagenbauunternehmen für Rauch-, Koch-, Back-, Auftau- und Kühlanlagen in Reichenau-Göldern hat sich am Montagmorgen, 05.08.2024, beim Verpacken einen Nagel durch den Fuß geschossen und hing dann an einer Europalette fest. Es wurde zur Hilfe der Rettungsdienst und die Feuerwehr gerufen.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde um 09:11 Uhr von der Integrierten Leitstelle Konstanz per Meldeempfänger zum Technischen Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte der Rettungsdienst die Person schon befreien. Der Nagel ging knapp am Fuß entlang. Der Rettungsdienst übernahm die weitere Medizinische Betreuung.

Unter Leitung von Stellv. Kommandant Alexander Peters waren 8 Feuerwehreinsatzkräfte mit den Löschfahrzeugen LF 10 und dem Mehrzweckfahrzeug im Einsatz. Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz, Polizeiposten Allensbach und der Rettungsdienst.

Einsatzende war um 09:40 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell