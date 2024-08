Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Pressemitteilung: Wasser tropft von der Treppenhausdecke, Reichenau-Lindenbühl, 07.08.2024

Reichenau (ots)

Ein Hausbewohner im Ortsteil Reichenau-Lindenbühl hörte am späten Mittwochabend, 07.08.2024, im Treppenhaus lautes Plätschern. Als er danach schaute kam das Wasser von der Decke im Obergeschoss. Er rief die Feuerwehr um Hilfe.

Die Freiw. Feuerwehr Reichenau wurde um 23:42 Uhr durch die Integrierte Leitstelle Konstanz per Meldeempfänger zum Techn. Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr konnten nur noch einige Wassertropfen an der Decke im Treppenhaus festgestellt werden. Vermutlich kommt das Wasser von einer undichten Leitung der Dusche im Stockwerk oberhalb. Keine Maßnahmen durch die Feuerwehr notwendig. Hausbewohner wurde gebeten sich an die Hausverwaltung zu wenden

Unter Leitung von Zugführer Andreas Schlegel waren 17 Feuerwehreinsatzkräfte mit Löschfahrzeug LF 10 im Einsatz und in Bereitschaft im Gerätehaus. Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Einsatzende war um 00:22 Uhr.

