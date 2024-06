Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem getöteten Kradfahrer auf der L26 bei Pritzier (LK V-G)

Wolgast (ots)

Am 01.06.2024 gegen 14:35 Uhr befuhr der 21-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Motorrades Kawasaki die L26 aus Richtung Katzow kommend in Richtung Pritzier. Der Motorradfahrer befuhr die Strecke zusammen mit zwei anderen Motorradfahrern. In einer Linkskurve kam ihm dabei die 49-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Jeep entgegen. Aus bisher unbekannter Ursache kamen sich beide Fahrzeuge seitlich so nahe, dass es bei gleichbleibender Weiterfahrfahrt zu einem Zusammenstoß gekommen wäre. Dieses versuchten beide Fahrzeugührer zu vermeiden, in dem sie mit ihren Fahrzeugen nach rechts auswichen. Dabei kam der Motorradfahrer nach rechts von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Dadurch wurde er in den Straßengraben geschleudert und sein Motorrad auf einen angrenzenden Acker. Der Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass ein hinzugezogenen Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,-EUR. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Mitarbeiter der Dekra zum Einsatz gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die L26 für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

