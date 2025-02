Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Oberhausen (ots)

In der Nacht vom 11.02. auf 12.02.2025 wurde in die Tankstelle am Ortsausgang in Oberhausen eingebrochen. Die Täter waren über den rückwärtigen Bereich in das Tankstellengebäude eingedrungen und haben, vermutlich mit einem Fahrzeug, ein in der Hauswand verankertes Fenstergitter herausgerissen.

Hierbei wurden eine größere Anzahl an Zigarettenpackungen entwendet und ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro angerichtet.

Zeugen die in der vergangenen Nacht verdächtigte Wahrnehmungen im Bereich der Tankstelle wahrgenommen haben werden gebeten, sich unter 06343/93340 oder per Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de, bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

