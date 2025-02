Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 92 Gramm Cannabis, 950 Euro und ein Ausweis: Reisender vergisst sein Gepäck im Zug

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 27. Februar 2025 stellte ein Zugbegleiter in einem Regionalexpress aus Braunschweig kommend und in Richtung Magdeburg fahrend einen offensichtlich vergessen Koffer, einen Rucksack sowie eine Jacke fest. Er nahm die Sachen an sich und übergab sie dem Fundbüro der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof Magdeburg. Ein Mitarbeiter öffnete die Gepäckstücke, stellte darin Betäubungsmittel fest und verständigte um 20:45 Uhr umgehend die Bundespolizei. Eine Streife nahm sich dem Sachverhalt sofort an. Bei einer sich anschließenden detaillierten Durchsuchung jenes Reisegepäcks stellten die Beamten im Detail nachfolgende Gegenstände fest und im Weiteren sicher: Drei Behälter mit circa 92 Gramm vermutlich Cannabisblüten, Bargeld in Höhe von 950 Euro in szenetypischer Stückelung von 50 Euro-Scheinen, ein Notizbuch mit schriftlichen Inhalten über Cannabis, eine Feinwaage und einen Reisepass mit dem Hinweis auf einen möglichen Besitzer. Hierbei handelt es sich um einen 32-jährigen Deutschen. Die Einsatzkräfte informierten zuständigkeitshalber die Landespolizei und übergaben einer kurzen Zeit später eintreffenden Streife die aufgefundenen Gegenstände. Entsprechend wurde eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz eingeleitet.

