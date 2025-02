Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots)

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 53-jähriger Hyundai-Fahrer die Scheffoldstraße in Richtung Oberbettringen. Als er nach links auf das Gelände eines Autohauses abbiegen wollte übersah er einen entgegenkommenden 16-Jährigen Motorradfahrer. Es kam zur Kollision, hierbei wurde der 16-Jährige und sein 15-Jähriger Sozius schwer verletzt. Der 15-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 53-Jährige wurde durch den Crash leicht verletzt. Er wurde, so wie der 16-Jährige Motorradfahrer mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro. Die Fahrbahn war im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

