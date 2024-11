POL-F: 241107 - 1086 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach Einbruch in Restaurant

Frankfurt (ots) - (fl) Am Mittwochabend, in der Zeit von 19.30 Uhr bis 22:30 Uhr, haben unbekannte Täter die Hauswand eines Museums in der Friedberger Anlage 6 mit Graffiti beschmiert. Die Schmiererei ist rund 7 Meter groß und beinhaltet den Schriftzug "EYO" in schwarzer Farbe. Zeugen, die Hinweise bezüglich der Täter geben können werden gebeten, sich mit der ...

mehr