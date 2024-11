POL-F: 241107- 1084 Frankfurt- Preungesheim/ Nordend-Ost: Festnahme eines Autoknackers

Frankfurt (ots) - (fl) Am Dienstagabend (05.11.2024) kam es zu einem versuchten schweren Raub in dem Erich-Ollenhauer-Ring in Frankfurt am Main. Ein bisher unbekannter Täter forderte nach aktuellen Erkenntnissen einen Autofahrer, welcher am Fahrbahnrand parkte, zur Herausgabe seiner gesamten Sachen auf. Dabei soll der Unbekannte unmittelbar in das Gesicht des Fahrers ...

