Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl aus Pkw, Unfallflucht, Einbruch in Kiosk

Aalen (ots)

Leutenbach: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb entwendete zwischen Montag und Dienstag aus einem im Falkenweg geparkten Pkw einen Laptop. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 09:30 Uhr und 14:30 Uhr einen in der Schlichtener Straße geparkten BMW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Welzheim: Einbruch in Kiosk

Ein Dieb verschaffte sich am Dienstag zwischen 00:30 Uhr und 07 Uhr Zutritt zu einem Kiosk in der Schorndorfer Straße. Dort brach er zwei Spielautomaten auf und entwendete aus deren Inhalt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

