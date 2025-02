POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall mit Taxi

Aalen (ots) - Waiblingen: Einbruch in Schmuckgeschäft Über das Wochenende schlugen unbekannte Täter mittels eines unbekannten Werkzeuges ein Loch in die Sicherheitsscheibe eines Schmuckgeschäfts in der "Lange Straße". Durch diese Öffnung konnten sie aus der Auslage Schmuck im Wert von etwa 50.000 Euro entwenden. Ferner entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 ...

