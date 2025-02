Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Einbruchsversuch, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Waiblingen: Einbruch in Schmuckgeschäft

Über das Wochenende schlugen unbekannte Täter mittels eines unbekannten Werkzeuges ein Loch in die Sicherheitsscheibe eines Schmuckgeschäfts in der "Lange Straße". Durch diese Öffnung konnten sie aus der Auslage Schmuck im Wert von etwa 50.000 Euro entwenden. Ferner entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151 9500.

Spiegelberg: Einbruchsversuch

Unbekannte Täter wollten im Verlauf des Samstags mittels eines unbekannten Werkzeuges in ein Wohnhaus in der Frankenbergstraße gelangen. Dabei versuchten die unbekannten Täter ein Fenster gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang.

Murrhardt: Sachbeschädigung

Unbekannte Vandalen beschmierten in der Zeit zwischen Freitag und Montag eine Fassade der Schule in der Nägelestraße mit politischen Parolen. Der Polizeiposten Murrhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um telefonische Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07192 5313.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell