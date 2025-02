Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Folgemeldung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zu Brand in Containerwohnung in Gerabronn

Aalen (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Samstagmorgen gegen 01 Uhr zu einem Brand in einem Containerwohnheim in der Haller Straße. In der Folge wurde ein 28-jähriger Bewohner festgenommen. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ergab sich der Verdacht, dass der 28-Jährige den Brand verursacht hat. Er wurde am Samstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Ellwangen vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der 28-Jährige Mann mit marokkanischer Staatsbürgerschaft wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Ursprungsmeldung vom 22.02.2025

Gerabronn: Brand in Containerwohnung

Am frühen Samstagmorgen kam es kurz nach 01 Uhr zu einem Brandgeschehen in der Haller Straße. Dabei geriet ein Zimmer in einer Containerwohnung in Brand, welches von einem 28-jährigen Mann bewohnt war. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Zimmerbrand mutmaßlich von dem Bewohner selbst verursacht, der sich zu dem Zeitpunkt offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in eine Klinik gebracht. Weitere vier Personen mussten vor Ort wegen Verdacht einer Rauchgasintoxikation behandelt werden. Die Containerunterkunft war mit insgesamt 26 Menschen belegt, die nun umquartiert werden müssen. Die Feuerwehr war mit 7 Einsatzfahrzeugen und knapp 40 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

