Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallfluchten - Vermisster - Diebstahl - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen/Waldhausen: Fahrzeug beschädigt

Zwischen Samstag, 12 Uhr und Sonntag, 10:30 Uhr, wurde im Sebastiansgraben ein geparkter Mazda von einem Unbekannten beschädigt. Der Unfallverursacher entfernter sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Freitag befuhr eine 48-jährige MINI-Fahrerin die BAB7 in Richtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Aalen/Westhausen und Aalen/Oberkochen geriet sie vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Infolgedessen überfuhr sie einen Leitpfosten und kam letztendlich diagonal zur Fahrbahn auf dem Standstreifen zum Stehen. Alle drei Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt. Der entstandene Schaden beträgt rund 10.000 Euro.

Aalen: Diebstahl aus PKW

Aus einem BMW, welcher zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 0 Uhr, am Spritzenhausplatz abgestellt war, wurden mehrere Parfums und eine Geldbörse entwendet. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Aalen: Diebstahl aus Zugabteil

Ein bislang Unbekannter öffnete am Samstag, gegen 21:20 Uhr, eine ins Schloss gezogene, aber nicht verschlossene Tür des Mitarbeiterabteils eines am Bahnhof stehenden InterCity. Im weiteren Verlauf entwendete der Dieb daraus das Mobiltelefon sowie eine Powerbank eines Zugbegleiters. Der Zugbegleiter beobachtete den Diebstahl, verfolgte den Dieb und versuchte diesen festzuhalten. Es kam daraufhin zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der Unbekannte letztendlich entkommen konnte, jedoch das Diebesgut verlor. Ein weiterer unbekannter Mann öffnete dem Dieb die Tür des Zugabteils und unterstützte ihn bei der Flucht.

Der Dieb wird als etwa 25 -35 Jahre alt, etwa 1,80m groß mit lockigem Haar und etwa 85 kg schwer beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, grauer Hose sowie schwarzen Schuhen mit weißen Streifen. Zudem sprach er Zeugenaussagen zufolge arabisch.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter 07361/5800 zu melden.

Ellwangen: Haustüre beschädigt

Unbekannter beschädigte am Samstag zwischen 17 Uhr und 19 Uhr eine Haustür in der Straße Schöner Graben. Der Schaden hierbei beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Westhausen: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Am Sonntag gegen 12.45 Uhr befuhr eine 22-jährige BMW-Fahrerin die B19 von Aalen nach Westhausen. Aufgrund Unachtsamkeit fuhr sie zwischen der Anschlussstelle Aalen/Westhausen und der B29/K3319 Westhausen auf einen vor ihr fahrenden VW einer 21-Jährigen auf. Der VW wurde durch den Aufprall auf einen Opel einer 56-Jährigen aufgeschoben, welcher wiederum auf einen davorstehenden Audi eines 59-Jährigen prallte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Bei dem Unfall wurde eine 21-jährige Beifahrerin im VW leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Vermisste Person tot aufgefunden

Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass ein 46-jähriger Mann aus Schwäbisch Gmünd vermisst wird. Der Mann war in einem Waldgebiet in Straßdorf unterwegs und kehrte nicht, wie vereinbart, am Sonntagnachmittag nach Hause zurück. Nachdem aufgrund einer vorliegenden Erkrankung, durch welche er auf Medikamente angewiesen war, von einer Gefahr für Leib und Leben ausgegangen werden musste, wurden am Sonntagabend noch umfangreiche Suchmaßnamen eingeleitet. Letztendlich konnte der 46-Jährige durch den eingesetzten Polizeihubschrauber gegen 21:15 Uhr in einem Waldstück zwischen Straßdorf und Hölltal geortet werden. Die eintreffenden Rettungskräfte konnten den Mann allerdings nur noch tot auffinden. Der Mann, der eines natürlichen Todes starb, musste durch die Bergwacht aus dem Waldgebiet geborgen werden.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Gartenhütte

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurde eine Gartenhütte im Tobelweg aufgebrochen und daraus diverse Werkzeuge und eine Luftpistole entwendet. Zudem wurden an einem, auf dem Gartengrundstück stehenden, BMW die Seitenscheiben eingeschlagen und aus dem Fahrzeug ein Geldbeutel, Sonnenbrillen und CDs entwendet. Hinwiese auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Waldstetten: Versuchter Einbruch

Am Sonntagnachmittag meldete ein Anwohner eines Wohngebäudes in der Bettringer Straße, dass er an seiner Haustüre Hebelspuren feststellen konnte, jedoch die Tür standhielt. Nach Aussage des Wohnungsinhabers, habe er gegen 9 Uhr am Sonntag sein Haus verlassen. Als er gegen 12.15 Uhr zurückkehrte, habe er die Hebelspuren festgestellt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Bartholomä: PKW zerkratzt

Ein schwarzer Citroen Berlingo, der im Albuchweg geparkt war, wurde am Wochenende durch unbekannte Personen zerkratzt. Der Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro wurde am Sonntag gegen 11 Uhr festgestellt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Lorch: Hund verursacht Unfall

Am Sonntag gegen 10.15 Uhr rannte ein Hund unvermittelt auf die L1154 zwischen Lorch-Bruck und Alfdorf, als dort ein 53-jähriger Radfahrer vorbeifuhr. Der Radler kollidierte mit dem Hund und stürzte. Hierbei wurde der 53-Jährige schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Heubach: Parkenden PKW gestreift

Ein Mercedes E250, der in der Rechbergstraße abgestellt war, wurde zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unbekannte verursachte einen Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd entgegen. Tel.: 07171 3580

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell