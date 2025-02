Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht, Einbruch, Sachbeschädigung, Diebstähle und Weiteres

Oppenweiler: Schild auf Auto geworfen

Unbekannte Vandalen beschädigten in der Zeit von Freitag, 18:30 Uhr bis Samstag 12:20 Uhr einen Kia, der am Bahnhofsplatz geparkt war. Dabei warfen die unbekannten Täter ein Schild mit der Aufschrift "Parken nur für Anwohner" um, welches auf das Auto fiel und einen Schaden von etwa 1500 Euro verursachte. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu den Unbekannten unter Telefon 07191 9090.

Backnang: Unfall beim Rangieren

Am Sonntagmorgen, gegen 10:00 Uhr rangierte eine 85-jährige Fahrerin mit ihrem Mercedes auf dem Parkplatz am Bahnhof und beschädigte dabei einen dort parkenden Opel Corsa. Es entstand Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Backnang: Einbruch - Käse und Kaltgetränk gestohlen

Am Sonntagabend konnte gegen 22:20 Uhr durch Zeugen beobachtet werden, wie ein 24-jähriger Mann über Mülltonnen in ein offenes Küchenfenster eines Hauses in der Erbstetter Straße gelangte. Durch die sofort alarmierte Polizei konnte der junge Mann in der fremden Wohnung vorläufig festgenommen werden. Der 24-Jährige ist wohnungslos und hatte sich aus dem Kühlschrank an Käse und einem Kaltgetränk bedient. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

Waiblingen: Betrunkener Fahrradfahrer auf Bundesstraße

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr wurde der Polizei ein Fahrradfahrer auf dem Teiler B14/B29 in Richtung Stuttgart gemeldet, welcher zudem gefährlich zwischen den Fahrstreifen in Schlangenlinien pendeln würde. Es kam glücklicherweise zu keinem Unfall. Der 33-jährige Radfahrer konnte durch die Streife angetroffen und kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass dieser mit über 1 Promille mit seinem Rad unterwegs war. Im Verlauf des Transportes zur Blutentnahme beleidigte der 33-Jährige die Polizisten und griff diese auch an. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Leutenbach: Geld aus Fahrzeugen gestohlen

Am Samstag, gegen 03:30 Uhr öffneten zwei unbekannte Täter auf unbekannte Weise mindestens zwei geparkte Autos im Brombeerweg und entwendeten daraus einen Bargeldbetrag von etwa 100 Euro. Als die Unbekannten durch eine Zeugin angesprochen wurden, flüchteten sie in Richtung Ligusterweg. Die beiden Täter waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenpullover. Der Polizeiposten Schwaikheim führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07195 969030.

Winnenden: Papiercontainer angezündet

Am Montagmorgen gegen 01:30 Uhr entzündete ein Vandale zwei Papiercontainer in der Hungerbergstraße an einer dortigen Schule. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise zum bislang unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Weinstadt: Von Fahrbahn abgekommen

Am Samstagmorgen gegen 02 Uhr befuhr ein 38-jähriger Opel-Fahrer die B29 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Anschlussstelle Weinstadt-Großheppach kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro. Die Fahrbahn war im Rahmen der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

Waiblingen: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb öffnete am Sonntag zwischen 00:50 Uhr und 01 Uhr einen in der Max-Eyth-Straße geparkten Skoda indem er die Scheibe des Fahrzeuges einschlug. Anschließend entwendete er einen Geldbeutel aus dem Fahrzeug. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 11 Uhr und 13 Uhr einen in der Ruhrstraße auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums geparkten Mercedes und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

