Polizei Hamburg

POL-HH: 240916-4. Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 15.09.2024, 14:50 Uhr

Unfallort: Hamburg-Billstedt, Bundesautobahn (BAB) 1, Fahrtrichtung Norden, Anschlussstelle Billstedt

Sonntagnachmittag wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn ein 74-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt. Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 42) hat die Ermittlungen übernommen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Motorradfahrer an der Anschlussstelle Billstedt auf die BAB 1 auf, überfuhr aus bislang ungeklärter Ursache die Fahrspuren und kollidierte im Verlauf mit der Mittelleitplanke. Zeuginnen und Zeugen kamen dem leblos am Boden liegenden Mann zur Hilfe und führten Reanimationsmaßnahmen durch, die anschließend an die alarmierten Rettungskräfte übergeben wurden. Trotz der eingeleiteten Reanimation verstarb der 74-Jährige noch an der Unfallstelle.

Ein Verkehrsunfallteam (VU-Team) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 2) übernahm die Unfallaufnahme, bei der es auch zum Einsatz einer Drohne kam.

Die Beamtinnen und Beamten prüfen nun auch, inwieweit eine Erkrankung ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein könnte.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Autobahn in Richtung Norden voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden, welches zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

Die Ermittlungen der VD 42 dauern an.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell