POL-HH: 240916-1. ERINNERUNG: Die Polizei Hamburg feiert 60 Jahre Polizeihubschrauberstaffel - Einladung für Medienschaffende

Hamburg (ots) - Unfallzeit: 13.09.2024, 12:12 Uhr; Unfallort: Hamburg-Neustadt, Baumwall Am Mittag ereignete sich am Baumwall ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Radfahrerin, bei dem die 71-Jährige tödlich verletzt worden ist. Den ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die Seniorin den Gehweg in Richtung ...

mehr