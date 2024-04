Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/A5: Schwerer Verkehrsunfall auf Autobahn // Pressemitteilung Nr.3

Weinheim (ots)

Nachdem es auf der A5 bei Weinheim in Fahrtrichtung Norden zu zwei aufeinanderfolgenden Unfällen kam, liegen nun erste Ermittlungsergebnisse der Verkehrspolizei vor. Gegen 11:45 Uhr kollidierten kurz nach dem Autobahnkreuz ein Transporter sowie ein Opel miteinander, woraufhin sich der Opel überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Durch den Unfall waren bei den beiden Fahrzeugen die Türen blockiert, sodass die Insassen hieraus befreit werden mussten. Am Ende des entstandenen Staus ereignete sich ein Folgeunfall, bei welchem ein Autofahrer aus noch unbekannten Gründen auf einen haltenden Mercedes auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der mit drei Kindern und deren Eltern besetzte Mercedes auf zwei weitere vorausfahrende Fahrzeuge aufgeschoben. Die Kinder im Alter von einem, drei und acht Jahren sowie deren Eltern, wie auch ein weiterer Unfallbeteiligter mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Sie waren alle leicht verletzt.

Der gesamte Sachschaden der beiden Unfälle beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 80.000 Euro.

Ersten Ermittlungen zufolge liegt gegen den Unfallverursacher eine Fahrerlaubnissperre vor, sodass gegen diesen unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der fahrlässigen Körperverletzung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell