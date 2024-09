Polizei Hamburg

POL-HH: 240916-3. Weitere Erkenntnisse nach tödlichem Verkehrsunfall in Hamburg-Neustadt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 13.09.2024, 12:11 Uhr

Unfallort: Hamburg-Neustadt, Baumwall

Am vergangenen Freitag ereignete sich ein Verkehrsunfall am Baumwall, bei dem eine 71-jährige Radfahrerin tödlich verletzt wurde.

Zunächst wird auf die Pressemitteilung von Freitag, zu finden unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5864176, verwiesen.

An der Straße Baumwall befindet sich seit November letzten Jahres gegenüber des U-Bahnhofes "Baumwall" eine Baustelle im Bereich des dortigen Gehweges. Zu diesem Zweck wurde für den Kraftfahrzeugverkehr eine Änderung der Streckenführung angeordnet. Die vorhandenen zwei Fahrstreifen in Richtung Landungsbrücken werden derzeit auf den linken geführt, sodass der Kraftfahrzeugverkehr einspurig am Baustellenbereich vorbeigeführt wird. Dieses ist durch Verkehrsbaken, ankündigende Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen sichtbar gekennzeichnet. Der Radfahrstreifen und die dort vorhandene Bushaltestelle sind unverändert und weiterhin in ihrem ursprünglichen Verlauf benutzbar.

Die fortgesetzten Ermittlungen und Erkenntnisse zur Unfallrekonstruktion ergaben nun, dass der Lkw die Straße Baumwall im rechten Fahrstreifen in Richtung Landungsbrücken befuhr. Im Bereich der baustellenbedingt veränderten Verkehrsführung fuhr der Lkw nach rechts in Richtung der dort befindlichen Bushaltebucht und querte den Radfahrstreifen. Dabei kam es weiterhin aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit der zu diesem Zeitpunkt auf dem Radfahrstreifen fahrenden 71-Jährigen.

Die Ermittlungen der VD 22 dauern weiter an.

Zusätzlich wurden seitens der Straßenverkehrsbehörde des zuständigen Polizeikommissariats 14 nach dem Verkehrsunfall die vorhandenen Beschilderungen und Markierungen überprüft und umfangreich verstärkt.

Die Suche nach Zeuginnen und Zeugen hat weiterhin Bestand.

