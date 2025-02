Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Dieseldiebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Montag gegen 10:30 Uhr parkte ein 33-Jähriger seinen Skoda auf einem Parkplatz in der Ulmer Straße. Um circa 15.20 Uhr stellte er eine Beschädigung an dem Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits vom Unfallort unerlaubt entfernt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Bei Dieseldiebstahl ertappt

Auf frischer Tat überraschen konnte ein 33-jähriger LKW-Fahrer in der Nacht zum Dienstag Kraftstoffdiebe in der Adam-Riese-Straße. Der Mann hatte die Unbekannten beobachtet, als sie gegen 1.30 Uhr am Fahrbahnrand Diesel aus einem LKW abzapften. Als der 33-Jährige die Männer ansprach, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Diebe flüchteten anschließend mit einem Sattelzug mit rumänischem Kennzeichen. Zeugen des Vorfalls oder weitere Geschädigte werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 zu melden.

