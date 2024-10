Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Leergutdiebstahl

Pirmasens (ots)

Unbekannte Täter entwendeten aus einer Gaststätte in der Marsstraße, in der Nacht zu Donnerstag, mehrere Kisten mit Leergut. Die Diebe verschafften sich Zutritt zu den Kellerräumen des Anwesens und nahmen circa 20 der Getränkekisten mit. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Einbruchsdiebstahl und fragt: Hat jemand in der Nacht zu Donnerstag etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

