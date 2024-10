Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Heizstrahler brennt ab

Trulben (Pirmasens) (ots)

Auf dem Gelände der Grünabfallsammelstelle, in der Hofstraße, geriet am Mittwochmorgen ein Heizstrahler in Brand. Die um kurz nach 9 Uhr von einem Zeugen alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr, konnten das Feuer zügig löschen. Durch die Flammen wurde eine danebenstehende Holzhütte in Mitleidenschaft gezogen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte das Gerät durch einen technischen Defekt in Brand geraten sein. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1200 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt. |krä

