Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt

Pirmasens (ots)

Die Polizei sucht den Verursacher eines Parkremplers, am Mittwochnachmittag auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufmarktes in der Innenstadt. Der Geschädigte stellte sein Auto zwischen 15.45 bis 16.10 Uhr auf dem Parkplatz in der Landauer Straße ab. Die Polizei vermutet, dass der Verursacher beim Ein- oder Ausparken den Wagen des 57-Jährigen beschädigte und sich dann von der Unfallstelle unerlaubt entfernte. Am dunkelgrauen Hyundai entstand ein Schaden am linken hinteren Kotflügel. Der Schaden wird auf circa 1200 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

